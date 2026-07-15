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Thierry Henry (48 de ani) a vorbit la superlativ despre mijlocașul defensiv Rodri (30), datorită evoluției sale în meciul Franța - Spania 0-2.

Thierry Henry, elogiu pentru Rodri

Henry a afirmat despre Rodri că este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume pe postul său, apreciindu-l drept creierul selecționatei pregătite de Luis de la Fuente.

„Uitați-vă la el... acesta este jucătorul care face diferența. El controlează ritmul jocului. Când atinge mingea, Spania respiră, Spania joacă. El este ancora, el este creierul. El recuperează mingea, o distribuie și le permite atacanților să-și facă treaba.

Henry: „Franța nu poate recupera mingea”

La al doilea gol, se vede exact influența lui: modul în care primește mingea, pasa pe care o dă, poziția pe care o ocupă... Franța nu poate recupera mingea.

Ei domină mijlocul terenului datorită lui. Rodri este, pentru mine, unul dintre cei mai buni din lume pe acest post”, a declarat Thierry Henry, citat de Marca.

Statistica îl confirmă pe Thierry Henry

Rodri a ajuns după meciul cu Franța la 655 de pase reușite, cel mai mare număr din 1966 până în prezent la Campionatele Mondiale. Acuratețea paselor sale este de 93%!

Împotriva reprezentativei „Cocoșului galic”, Balonul de Aur din 2024 a alergat cel mai mult de pe teren: 12,628 kilometri! De asemenea, Rodri a câștigat cele mai multe dueluri pe parcursul semifinalei, 11 în total, mai multe decât toți jucătorii francezi la un loc.