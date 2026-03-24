O petiție care condamnă deciziile lui Donald Trump a strâns 170.000 de semnături și a ajuns azi pe masa parlamentului de la Haga.

Jurnalistul Teun van de Keuken a inițiat acest demers la finalul lunii ianuarie. Acțiunea critică politica externă a Statelor Unite ale Americii, vizând în special retorica președintelui Donald Trump în legătură cu Groenlanda. Documentul a adunat rapid o susținere uriașă în rândul cetățenilor acestui stat membru NATO, ajungând la peste 170.000 de semnături. Susținătorii inițiativei consideră inacceptabilă prezența naționalei olandeze la turneul final, arătând cu degetul spre cursul politic impus de administrația de la Washington.

Presiune mutată pe umerii guvernului

Petiția a fost predată oficial parlamentului olandez. Reprezentanții Ministerului Sănătății, Bunăstării și Sportului din Olanda au transmis anterior că decizia participării aparține exclusiv Federației Regale Olandeze de Fotbal (KNVB), iar guvernul nu se implică în acest proces sportiv.

Totuși, autorul petiției speră ca deputații să intervină și să provoace implicare din partea ministrului Sportului, deoarece, susține el, astfel de hotărâri, cu implicații politice internaționale, nu ar trebui lăsate doar la latitudinea unei asociații de fotbal.