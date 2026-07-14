La momentul redactării acestui articol, Spania conduce cu 1-0, iar reprezentativa pregătită de Didier Deschamps traversează una dintre cele mai slabe reprize din istoria sa la Campionatul Mondial.

Franța, cifre alarmante în fața Spaniei

Potrivit statisticienilor de la Opta, Franța a înregistrat doar pentru a treia oară din 1966 încoace un expected goals (xG) extrem de scăzut într-o primă repriză de Campionat Mondial.

Mai exact, doar de două ori până acum „Les Bleus” au avut un xG mai mic în primele 45 de minute ale unui meci de la turneul final:

0.03 xG împotriva Senegalului, în faza grupelor Cupei Mondiale 2026, meci câștigat ulterior cu 3-1;

0.00 xG împotriva Argentinei, în finala Cupei Mondiale 2022, partidă încheiată 3-3 după prelungiri.

Câștigătoarea duelului dintre Franța și Spania va obține primul bilet pentru finala Cupei Mondiale 2026.

A doua finalistă va fi decisă miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, când Argentina, campioana mondială en titre, va întâlni Anglia la Atlanta.

Finala mică este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar marea finală a Campionatului Mondial 2026 se va disputa duminică, de la ora 22:00.