FCSB a remizat acasă cu ultima clasată Metaloglobus Bucureşti, scor 0-0, duminică seara pe Arena Naţională, în prima etapă din play-out, la debutul lui Mirel Rădoi ca antrenor al roş-albaştrilor.

FCSB a dominat clar jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, prin Daniel Bîrligea (7), Florin Tănase (31), Juri Cisotti (41), David Miculescu (60), Octavian Popescu (69), dar nu a reuşit să înscrie.

Metaloglobus este la al doilea egal consecutiv, în timp ce FCSB venea după un eşec acasă cu ''U'' Cluj.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile. Metaloglobus a câştigat cu 2-1, iar FCSB s-a impus cu 4-1.