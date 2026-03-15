VIDEO Jale! El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-0 cu Metaloglobus

Jale! El a fost cel mai slab jucător al lui FCSB în 0-0 cu Metaloglobus Superliga
Campioana a început cu stângul în play-out, 0-0 pe Arena Națională cu codașa din Superligă.

FCSBdaniel birligeafcsb - metaloglobusVlad ChirichesMirel Radoi
FCSB a remizat acasă cu ultima clasată Metaloglobus Bucureşti, scor 0-0, duminică seara pe Arena Naţională, în prima etapă din play-out, la debutul lui Mirel Rădoi ca antrenor al roş-albaştrilor.

FCSB a dominat clar jocul şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, prin Daniel Bîrligea (7), Florin Tănase (31), Juri Cisotti (41), David Miculescu (60), Octavian Popescu (69), dar nu a reuşit să înscrie.

Metaloglobus este la al doilea egal consecutiv, în timp ce FCSB venea după un eşec acasă cu ''U'' Cluj.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile. Metaloglobus a câştigat cu 2-1, iar FCSB s-a impus cu 4-1.

Conform notelor Sofascore, cei mai slabi jucători de câmp dintre titularii lui Rădoi au fost Bîrligea și Chiricheș (ambii 6.8), cu mențiunea că al doilea a jucat mai puțin de jumătate de oră, fiind schimbat din cauza unei accidentări.

Cea mai mare notă de la FCSB a primit-o Cisotti (7.8), în timp ce jucătorul partidei a fost portarul lui Metaloglobus, Gavrilaș (8.8).

Foarte bine a jucat la oaspeți și fundașul central Pasagic, notat de Sofascore cu 8.6.

Clasamentul din play-out

Clasamente oferite de Sofascore

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Aleix Garcia, de la zero pe linie la Dinamo la MVP și marcator în derby-ul Bayer Leverkusen - Bayern Munchen!
Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”
ȘAPTE goluri în Metz - Toulouse și gol decisiv în '90+9! Nebunie în Ligue 1 pe VOYO
Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
„Ceva nou și rău pentru noi”. Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta

Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”



Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”
Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Reacția lui Rădoi după debutul modest de la FCSB: ”Toți aveau așteptări, dar nu sunt magician / O să discut cu jucătorii”
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"
FCSB - Metaloglobus | Rădoi. Mirel Rădoi. De ce susține că e o provocare pentru el funcția de antrenor al campioanei României
stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

