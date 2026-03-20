Luis de la Fuente, antrenorul echipei naţionale de fotbal a Spaniei, a convocat patru portari, inclusiv pe Joan Garcia (FC Barcelona), în lotul pentru meciurile amicale din martie împotriva Serbiei şi Egiptului, în care revin jucători cheie precum Rodri, Pedri şi Lamine Yamal, transmite EFE.

Ultima listă a Spaniei, înainte de cea finală pentru Cupa Mondială 2026, prezintă numeroase noutăţi.

De la Fuente i-a chemat pe toţi portarii, Unai Simon, David Raya şi Alex Remiro, folosiţi până acum, dar şi pe Joan Garcia, la prima sa convocare la echipa de seniori.

Fără Aleix Garcia (ex-Dinamo) de data aceasta

Dacă Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams şi Samu Aghehowa sunt toţi accidentaţi, de la Fuente i-a omis pe Dani Vivian în defensivă şi pe Aleix Garcia (MVP la nemții Bayer Leverkusen, ex-Dinamo - foto, alături de selecționer) la mijlocul terenului, comparativ cu ultimul lot, din noiembrie anul trecut.

De asemenea, nu a apelat nici la Dani Carvajal sau Robin Le Normand, jucători obişnuiţi care au ratat ultimele meciuri din cauza accidentărilor.

Alături de Joan Garcia, printre noii veniţi la lot se numără fundaşul central Mosquera (Arsenal), mijlocaşul Barrenetxea (Real Sociedad) şi extrema Victor Munoz (Osasuna).

Mijlocaşul Carlos Soler revine la echipa naţională, ultima sa apariţie pentru Spania fiind în meciul pierdut cu Marocul în optimile de finală ale CM 2022 din Qatar.

Finalissima s-a anulat

Rodri Hernandez, Pedri şi Lamine Yamal revin şi ei după ce s-au recuperat în urma unor accidentări. Jucători precum Marcos Llorente şi Pablo Fornals au fost din nou convocaţi şi prind avânt înaintea viitoarei Cupe Mondiale.

În urma anulării Finalissima împotriva Argentinei din Qatar, echipa naţională a Spaniei va înfrunta Serbia, vineri, 27 martie, la Villarreal, şi Egiptul, luni, 30 martie, la Barcelona.

Lotul echipei Spaniei pentru meciurile amicale din martie

Portari:

Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londra), Alex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (FC Barcelona);

Fundaşi:

Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea Londra), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen);

Mijlocaşi:

Rodri Hernandez (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Pablo Fornals (Betis Sevilla), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermin Lopez (FC Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad);

Atacanţi:

Dani Olmo (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo). Agerpres