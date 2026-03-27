După o primă repriză încheiată la egalitate, turcii au dat lovitura în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, care a marcat după o pasă de excepție a lui Arda Guler.

Ferdi, ”cel mai bun robot produs în 2026”

Starul lui Real Madrid a expediat o pasă lungă în careul tricolorilor, Ferdi Kadioglu a fost scăpat din marcaj de Andrei Rațiu și, după o preluare superbă, l-a învins cu ușurință pe Ionuț Radu.

Nihat Kahveci, fostul fotbalist turc, actual comentator în Turcia, a comentat prestația naționalei lui Vincenzo Montella din barajul cu România.

Kahveci a remarcat în special doi fotbaliști ai naționalei Turciei: Ferdi Kadioglu, marcatorul unicului gol al partidei, și Arda Guler, cel care a contribuit cu pasa decisivă. Dacă pe Arda Guler l-a lăudat pentru creativitatea sa și pentru execuția pasei de la gol, laudele pentru Ferdi Kadioglu nu s-au oprit, iar Kahveci i-a găsit o nouă poreclă: ”cel mai bun robot produs în 2026”.

”Spiritul de luptă, determinarea și perseverența au fost de nota 10! Au existat lipsuri în faza ofensivă? Da, dar am marcat un gol superb… un gol demn de un 1-0! Un gol despre care ar trebui să vorbesc ca și cum am fi câștigat cu 3-0! Arda a dat o pasă atât de bună… încât m-a făcut să uit de șutul lui din prima repriză. Bravo, băiatul meu!

Pe de altă parte, așa cum se știe încă din perioada lui la Fenerbahce, am spus mereu că Ferdi este cel mai bun ’robot’ produs în ultimii ani. Astăzi și-a dus jocul la un alt nivel, evoluând de parcă ar spune: ’Sunt cel mai bun robot produs în 2026’. Ca un robot: fundaș stânga, extremă stânga, centru, interior… Coboară până la linia de fund pentru centrări, colaborează perfect cu Kenan, gestionează faza defensivă, iar în atac arată același control și aceeași execuție elegantă… Mai mult decât un simplu gol, mai mult decât un meci… A înscris un gol foarte valoros, unul care înseamnă enorm”, a spus Nihat Kahveci, conform Fanatik.