Convocare de urgență din Superliga înainte de barajul pentru Cupa Mondială!

La finalul lunii martie sunt programate meciurile de baraj pentru accederea la Cupa Mondială.

Leard SadriukosovoFranco FodaSlovaciaBaraj CM 2026Echipa Nationala
România va înfrunta Turcia, la Istanbul, joi, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, tricolorii vor juca pe 31 martie, de la 21:45, pe terenul câștigătoarei din duelul Slovacia - Kosovo, în finala play-off-ului.

Leard Sadriu, fundașul lui FC Argeș, convocat de urgență înainte de Slovacia - Kosovo

Într-o eventuală finală a barajului, România ar putea avea printre adversari un jucător din Superliga. Leard Sadriu (24 de ani), fundașul central de la FC Argeș, a fost convocat de urgență la naționala statului Kosovo pentru play-off-ul Cupei Mondiale.

Inițial, selecționerul Franco Foda anunțase un lot de 24 de jucători pentru play-off, însă problemele medicale apărute, inclusiv accidentarea experimentatului fundaș central Amir Rrahmani, l-au determinat să apeleze și la Leard Sadriu.

"Cele mai recente informații arată că Leard Sadriu se alătură echipei ca al 25-lea jucător, în timp ce absenții vor fi Amir Rrahmani, Leon Avdullahu și Leart Pacarada", a spus Bajram Shala, team manager-ul naționalei, potrivit Telegrafi.

Leard Sadriu (24 de ani) a strâns până acum doar două meciuri la naționala de seniori a statului Kosovo, ultima sa apariție datând din octombrie 2025. Fundașul central a semnat cu FC Argeș vara trecută, după trei sezoane petrecute în Slovenia, la Mura.

  • 33 de meciuri a strâns Sadriu în acest sezon la FC Argeș. A marcat 3 goluri și a încasat 10 cartonașe galbene.
  • Meciul Slovacia - Kosovo este programat joi, de la ora 21:45, pe Národný futbalový štadión din Bratislava.

În lotul naționalei din Kosovo mai apar la această acțiune Albion Rrahmani (Sparta Praga) sau Ermal Krasniqi (Legia Varșovia), alți jucători care au evoluat în Superliga.

Lotul inițial anunțat de Kosovo pentru play-off-ul CM 2026

