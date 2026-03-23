Convocare de urgență din Superliga înainte de barajul pentru Cupa Mondială!

România va înfrunta Turcia, la Istanbul, joi, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, tricolorii vor juca pe 31 martie, de la 21:45, pe terenul câștigătoarei din duelul Slovacia - Kosovo, în finala play-off-ului.

Leard Sadriu, fundașul lui FC Argeș, convocat de urgență înainte de Slovacia - Kosovo

Într-o eventuală finală a barajului, România ar putea avea printre adversari un jucător din Superliga. Leard Sadriu (24 de ani), fundașul central de la FC Argeș, a fost convocat de urgență la naționala statului Kosovo pentru play-off-ul Cupei Mondiale.

Inițial, selecționerul Franco Foda anunțase un lot de 24 de jucători pentru play-off, însă problemele medicale apărute, inclusiv accidentarea experimentatului fundaș central Amir Rrahmani, l-au determinat să apeleze și la Leard Sadriu.

"Cele mai recente informații arată că Leard Sadriu se alătură echipei ca al 25-lea jucător, în timp ce absenții vor fi Amir Rrahmani, Leon Avdullahu și Leart Pacarada", a spus Bajram Shala, team manager-ul naționalei, potrivit Telegrafi.

Leard Sadriu (24 de ani) a strâns până acum doar două meciuri la naționala de seniori a statului Kosovo, ultima sa apariție datând din octombrie 2025. Fundașul central a semnat cu FC Argeș vara trecută, după trei sezoane petrecute în Slovenia, la Mura.