Data publicarii:
Data actualizarii:

Tânărul fotbalist mexican Gilberto Mora (16 de ani), de la Club Tijuana, ar putea scrie istorie vara viitoare, când e programată Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Gilberto Mora va împlini 17 ani săptămâna viitoare, însă deja deține câteva recorduri impresionante. Mijlocașul ofensiv de la Club Tijuana este cel mai tânăr debutant din istoria campionatului mexican (15 ani și 308 zile), cel mai tânăr marcator, dar și cel mai tânăr fotbalist care a evoluat vreodată pentru naționala Mexicului (16 ani și 257 de zile).

Născut în Tuxtla Gutiérrez, Gilberto Mora este considerat un mare talent al fotbalului mexican. Măsoară 1,68m, e dreptaci și impresionează prin calitatea paselor, controlul balonului și viziunea din teren. În acest an a jucat deja trei meciuri pentru naționala de seniori a Mexicului și a cucerit Gold Cup, după o finală împotriva SUA (2-1) în care a fost titular.

Foto: Getty Images

U20, U17, apoi CM 2026!

Mora poate ajunge acum la o performanță fără precedent, așa cum scrie RMC Sport: primul fotbalist care să evolueze la trei Cupe Mondiale în decurs de mai puțin de un an.

În prezent, tânărul fotbalist mexican se află în Chile, acum unde se dispută Cupa Mondială U20. Are deja trei goluri, inclusiv o dublă contra Spaniei, iar naționala Mexicului este calificată în sferturile de finală.

În perioada 3-27 noiembrie, în Qatar va fi organizat și Cupa Mondială U17, o altă competiție la care Mexic participă. Rămâne însă de văzut dacă Gilberto Mora va fi convocat și pentru acest turneu final.

Un al treilea turneu final la care Mexic va participa va fi și cel mai important: Cupa Mondială din 2026, la care va fi una dintre gazde. Având în vedere că a intrat deja în circuitul seniorilor, Gilberto Mora are șanse foarte mari să facă parte din lotul lui Javier Aguirre dacă va rămâne sănătos.

Mora are realizări importante și la echipa de club. Playmaker-ul are 8 meciuri în acest sezon de Liga MX și a reușit 3 goluri și un assist. În a doua jumătate a lunii septembrie s-a alăturat naționalei U20 pentru turneul final aflat în desfășurare.

