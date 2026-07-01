"Aseară, am luat decizia de a renunţa la funcţia de antrenor principal al echipei naţionale a Olandei", a anunţat fostul fundaş central, care ocupa această funcţie din 2023, într-un comunicat postat pe Instagram.

Olanda, care la fiecare Cupă Mondială îşi propunea să fie favorită după ce a suferit trei înfrângeri în finală (1974, 1978 şi 2010), a fost eliminată la penalty-uri luni seară, la Monterrey, în urma unuia dintre cele mai bune meciuri de la debutul turneului.

Ronald Koeman, OUT de la naționala Olandei!

"Cu toţii am împărtăşit visul de a intra în istorie la această Cupă Mondială, dar am eşuat", a spus Koeman, care anterior a mai antrenat echipa naţională între 2018 şi 2020.

"Nimeni nu este mai dezamăgit decât mine. Ca antrenor principal, sunt responsabil", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Sfertfinalişti în 2022, olandezii au terminat pe primul loc în Grupa F. După ce au fost egalaţi de Japonia (2-2) în prima rundă, olandezii au învins Suedia (5-1) şi au trecut de Tunisia (3-1).

Selecţionata Marocului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Olandei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, luni, pe Monterrey Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada în care scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 1-1), atât la finalul timpului regulamentar, cât şi după prelungiri.

Marocanii au fost conduşi prin golul lui Cody Gakpo (72), împotriva cursului jocului, dar au reuşit să egaleze in extremis prin Issa Diop (90+1) şi au trimis meciul în prelungiri.

Marocul va juca în optimi cu Canada, pe 4 iulie, la Houston.