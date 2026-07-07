articol scris de Matei Barbu

Ferran Torres a subliniat cât de decisivi sunt membrii lotului în cadrul marilor turnee internaționale.

„Până la urmă, în astfel de turnee, meciurile sunt decise de jucătorii care intră de pe bancă, iar acest lucru s-a văzut și astăzi.

Un gol și o pasă decisivă au venit din partea rezervelor. Toată lumea este pregătită să își aducă aportul”, a declarat el, conform Mundo Deportivo.

Momentul decisiv al meciului a avut loc în faza premergătoare golului victoriei Spaniei, când pasa decisivă a lui Ferran Torres s-a dovedit crucială pentru a desface apărarea Portugaliei.

Ferran: „Toți adversarii sunt puternici.”

Vârful Spaniei a dezvăluit că anticipase deja mișcarea lui Mikel Merino înainte de a intra în posesia balonului.

Ferran a relatat: „Înainte să primesc mingea, știam deja că Mikel aleargă. Eram sigur că Rodri îmi va pasa, iar când am preluat mingea, aceasta a sărit puțin, dar am așteptat și i-am pasat lui Mikel.”

După calificarea Spaniei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, atenția s-a îndreptat către următoarea provocare care îi așteaptă pe elevii lui Luis de la Fuente.

Vorbind despre viitorii adversari, Ferran a menționat importanța menținerii concentrării.

„În această fază, toți adversarii sunt foarte puternici. Trebuie să rămânem concentrați asupra noastră și, indiferent de cine ne va ieși în cale, va trebui să abordăm meciul cu mult entuziasm și determinare”, a declarat el.