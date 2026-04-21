În plus, turneul final din acest an va avea un număr-record de meciuri, datorită noului format. Vor fi 104 partide în cadrul Mondialului care aduce, în premieră, 48 de echipe pe tabloul principal.

Din cele 12 grupe, primele două din fiecare vor obține calificarea directă în faza șaisprezecimilor, urmând ca cele mai bune 8 locuri trei să completeze și ele tabloul fazelor eliminatorii.

Cu SUA care va găzdui 75% dintre partide, Mexic și Canada vor avea câte trei, respectiv două stadioane pentru Mondialul nord-american. Pe lângă legendarul Azteca, mexicanii au la acest turneu final și Estadio BBVA (Monterrey), dar și Estadio Akron (Guadalajara).

Estadio BBVA (Monterrey) - are 53.000 de locuri și un 'view' spectaculos!

Este unul dintre cele mai moderne stadioane din Mexic. Evident, nu are încărcătura istorică de pe ”Azteca”, dar arhitectura spectaculoasă și decorul impresionant vor fura, cu siguranță, ochii vizitatorilor.

Stadionul a fost inauguruat în 2015, a costat 200 de milioane de dolari potrivit estimărilor făcute de experți și este casa echipei mexicane Monterrey.

După grupe, Estadio BBVA ar urma să mai găzduiască un meci din cadrul șaisprezecimilor, apoi va părăsi turneul.