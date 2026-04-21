În plus, turneul final din acest an va avea un număr-record de meciuri, datorită noului format. Vor fi 104 partide în cadrul Mondialului care aduce, în premieră, 48 de echipe pe tabloul principal.
Din cele 12 grupe, primele două din fiecare vor obține calificarea directă în faza șaisprezecimilor, urmând ca cele mai bune 8 locuri trei să completeze și ele tabloul fazelor eliminatorii.
Cu SUA care va găzdui 75% dintre partide, Mexic și Canada vor avea câte trei, respectiv două stadioane pentru Mondialul nord-american. Pe lângă legendarul Azteca, mexicanii au la acest turneu final și Estadio BBVA (Monterrey), dar și Estadio Akron (Guadalajara).
Estadio BBVA (Monterrey) - are 53.000 de locuri și un 'view' spectaculos!
Este unul dintre cele mai moderne stadioane din Mexic. Evident, nu are încărcătura istorică de pe ”Azteca”, dar arhitectura spectaculoasă și decorul impresionant vor fura, cu siguranță, ochii vizitatorilor.
Stadionul a fost inauguruat în 2015, a costat 200 de milioane de dolari potrivit estimărilor făcute de experți și este casa echipei mexicane Monterrey.
După grupe, Estadio BBVA ar urma să mai găzduiască un meci din cadrul șaisprezecimilor, apoi va părăsi turneul.
Meciurile pe care le va găzdui Estadio BBVA la CM 2026:
- Suedia - Tunisia, 14 iunie, ora 20:00
- Tunisia - Japonia, 20 iunie, ora 22:00
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, ora 19:00
- Meci din șaisprezecimi (câștigătoarea Grupei F - locul doi din Grupa C), 29 iunie, ora 19:00
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
- Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
- Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
- Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana
Programul Grupei A:
- Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00
- Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00
- Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00
- Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00
- Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00
Programul Grupei B:
- Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00
- Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00
- Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00
- Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00
- Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00
- Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00
Programul Grupei C:
- Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00
- Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00
- Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00
- Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00
- Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00
- Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00
Programul Grupei D:
- SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00
- Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00
- Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00
- SUA - Australia, 19 iunie, 22:00
- Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00
- Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00
Programul Grupei E:
- Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00
- Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00
- Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00
- Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00
- Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00
- Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00
Programul Grupei F:
- Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00
- Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00
- Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00
- Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00
- Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00
- Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00
Programul Grupei G:
- Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00
- Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00
- Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00
- Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00
- Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00
- Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00
Programul Grupei H:
- Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00
- Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00
- Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00
- Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00
- Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00
- Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00
Programul Grupei I:
- Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00
- Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00
- Franța - Irak, 23 iunie, 00:00
- Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00
- Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00
- Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00
Programul Grupei J:
- Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00
- Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00
- Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00
- Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00
- Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00
- Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00
Programul Grupei K:
- Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00
- Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00
- Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00
- Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00
- Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30
- RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30
Programul Grupei L:
- Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00
- Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00
- Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00
- Panama - Croația, 24 iunie, 02:00
- Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00
- Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00
Programul șaisprezecimilor:
- 1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie
- 1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie
- 2A – 2B: 28 iunie
- 1F – 2C: 29 iunie
- 2K – 2L: 02 iulie
- 1H – 2J: 02 iulie
- 1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie
- 1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie
- 1C – 2F: 29 iunie
- 2E – 2I: 30 iunie
- 1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie
- 1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie
- 1J – 2H: 03 iulie
- 2D – 2G: 03 iulie
- 1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie
- 1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie
Optimi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie
- Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie
Sferturi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie
Semifinale:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie
Finala mică:
Finala mare: