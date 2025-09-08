Jurnaliștii din Ucraina l-au luat peste picior pe portarul naționalei, fiind uimiți de tentativa acestuia de a dribla un adversar în propriul careu mic.



Eșecul usturător de pe Arena Națională a fost marcat de momentul din minutul 22, când, la scorul de 1-0 pentru canadieni, Moldovan a încercat o manevră riscantă și a pierdut mingea în fața lui Ali Ahmed, care a marcat fără probleme. Eroarea portarului de la Oviedo nu a fost trecută cu vederea de presa din Kiev.



Jurnaliștii de la sport.ua au taxat imediat ieșirea inexplicabilă a "tricolorului". "La mijlocul primei reprize, portarul Horațiu Moldovan a decis că este cel puțin Lionel Messi. A primit o pasă de la un coechipier, a vrut să-l dribleze pe Ali Ahmed, deși se afla la 2-3 metri de linia porții, dar a pierdut controlul mingii. Drept urmare, jucătorul canadian a avut de îndeplinit o simplă formalitate", au scris ucrainenii.



Lucescu îl ceartă, dar îl apără

Selecționerul Mircea Lucescu a criticat în termeni duri gafa portarului său, dar a transmis că se va baza în continuare pe serviciile acestuia pentru meciul crucial cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.



"A fost o greșeală la al doilea gol. Portarul nu își permite să facă asta. Poate undeva în lateral, dar nu pe centru! Portarul nu poate dribla în fața porții. Probabil că Moldovan s-a relaxat, era prea încrezător, atât", a tunat Lucescu.



Cu toate acestea, selecționerul a ținut să-și arate sprijinul pentru goalkeeper. "Cu siguranță va rămâne în poartă și pentru meciul cu Cipru, trebuie să repare greșeala pe care a făcut-o. Nu există niciun risc să joc din nou cu Moldovan. Nu cred că e momentul să-l pedepsesc. Nu se va mai repeta", a mai spus tehnicianul.

