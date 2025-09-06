Tricolorii lui Mircea Lucescu au consemnat o evoluție ștearsă în fața miilor de suporteri veniți să susțină prima reprezentativă în amicalul de lux contra reprezentativei din Canada.



În minutul 22 al confruntării, Horațiu Moldovan, fostul portar al Rapidului care în prezent este legitimat la Real Oviedo în prima ligă din Spania, a gafat impardonabil. A încercat să-l dribleze pe Ahmed, doar că fotbalistul Canadei i-a înțepat mingea și a introdus-o în poartă.



Marian Iancu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă din România - Canada + Ce a spus despre Alex Dobre



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și un rapidist convins, nu l-a menajat pe Horațiu Moldovan și a spus că goalkeeperul s-a făcut de ”râsul curcilor” împotriva Canadei.



Cât despre Alex Dobre, care a fost integralist vineri seară, afaceristul s-a limitat să spună că nu a creat niciun pericol.



”Trădătorul Rapidului, portarul Moldovan, s-a făcut de râsul curcilor, pentru că Domnul nostru nu doarme. Salut prezența ca titular a lui Dobre și rețin din prestația lui fix nimic. Greu la deal!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

