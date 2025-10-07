Tricolorii lui Mircea Lucescu au nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei partide din preliminarii pentru a continua visul calificării directe la Mondial, scrie Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial, unde ni se prezintă modalitatea prin care România se califică direct la Campionatul Mondial din 2026, dar și mult mai realista miză a locului 2 în grupa din preliminarii.

Clasamentul grupei României din preliminarii acum



1. Bosnia-Herțegovina 12 puncte, golaveraj +8 (5 meciuri)

2. Austria 12 puncte, golaveraj +7 (4 meciuri)

3. ROMÂNIA 7 puncte, golaveraj +4 (5 meciuri)

4. Cipru 4 puncte, golaveraj -2 (5 meciuri)

5. San Marino 0 puncte, golaveraj -17 (5 meciuri)

Meciurile din grupa României care mai sunt de disputat



9 octombrie:

Austria – San Marino

Cipru – Bosnia-Herțegovina

12 octombrie

San Marino – Cipru

ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

Cipru – Austria

Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

Austria – Bosnia-Herțegovina

ROMÂNIA – San Marino

Scenariul calificării directe la Mondial pentru România



Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina.

Ne calificăm direct în oricare dintre următoarele scenarii, presupunând, cum este și firesc, că Austria va învinge acasă San Marino:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun!

Golaverajul general este primul criteriu de departajare FIFA în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă.

Miza locului 2 în grupă pentru România



Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare!

Barajul este compus din semifinală și finală, meciuri care se joacă într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

