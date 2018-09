Portarul-BUCATAR al nationalei din Seychelles, aparitia momentului in fotbalul international! Ce gol a putut sa ia. VIDEO

Seychelles, un arhipelag cu doar 100.000 de locuitori, are o nationala formata din amatori.

Portarul nationalei Seychelles a devenit vedeta pe internet, dupa aparitia din meciul cu Nigeria, fosta participanta la Cupa Mondiala din Rusia.

Dave Mussard este bucatar in Seychelles, dar si portarul echipei nationale de fotbal. El a incasat un gol caraghios din partea nigerienilor, care s-au impus cu 3-0. O asemenea aparitie nu putea sa treaca neobservata, iar Mussard a devenit senzatie virala pe Twitter.

#SEYNGA This Seychelles goalkeeper is a serving senator in his country. My fellow Nigerians, please close your eyes & imagine Saraki as the first choice Super Eagles goalkeeper ???????????? pic.twitter.com/wCXdZYTC9t — Angels in Heaven ????‍♀️????‍♂️ (@badgalmaddie_) September 8, 2018

Is it the view or my eyes .... the Seychelles goalkeeper seems very overweight for goal. pic.twitter.com/U4cCK3sHCw — Francis (@uJazzyCoOl) September 8, 2018