„Ați făcut istorie!” Mesajul emoționant al lui Kylian Mbappe pentru Achraf Hakimi după ce Franța a trecut de Maroc 

Golurile francezilor au fost marcate de Theo Hernandez și Kolo Muani. Astfel, campioana mondială en-titre are șansa de a-și apăra titlul câștigat în 2018. Meciul a fost unul special și pentru golgheterul Franței, Kylian Mbappe, care s-a duelat cu cel mai bun prieten al său, care îi este și coechipier, Achraf Hakimi.

Cei doi au fost surprinși îmbrățișându-se pe tunel înainte de startul meciului, iar la final au făcut și schimb de tricouri. Atacantul Franței a scris un mesaj emoționant pentru prietenul său pe rețelele de socializare, asta după ce și-a arătat încântarea pentru a doua finală consecutivă a Franței la Campionatul Mondial.

„Nu fi trist, frate, toată lumea este mândră de ceea ce ați făcut, ați făcut istorie!”, a scris Kylian Mbappe pe Instagram.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6