Bornă istorică atinsă de Randal Kolo Muani în Franța - Maroc! De câte secunde a avut nevoie pentru a marca

Intrat în minutul 78 în locul lui Ousmane Dembele, atacantul de la Eintracht Frankfurt a avut nevoie de doar 44 de secunde pentru a înscrie. Kolo Muani a îndeplinit o formalitate din careul mic, după o fază splendidă a lui Mbappe și un șut deviat al starului de la PSG.

Potrivit Opta, Kolo Muani a devenit al treilea cel mai rapid jucător care înscrie la Cupa Mondială după ce intră de pe banca de rezerve.

Francezul este depășit doar de uruguayanul Richard Morales (CM 2002, 16 secunde) și danezul Ebbe Sand (CM 1998, 26 de secunde).

Pentru Randal Kolo Muani este primul gol marcat la naționala Franței, după patru meciuri. De asemenea, a fost debutul jucătorului de la Eintracht Frankfurt la Cupa Mondială din Qatar.

44 - Randal Kolo Muani (44 secondes) est le 3e remplaçant le plus rapide à inscrire un but après son entrée en jeu dans l’histoire de la Coupe du Monde derrière Richard Morales ???????? en 2002 (16 secondes) et Ebbe Sand ???????? en 1998 (26 secondes). Rapide. pic.twitter.com/FXMlMPiTA0