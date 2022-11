Ibericii și-au asigurat astfel primul loc la golaveraj. Sunt la egalitate de puncte cu Japonia pe primele două goluri și se gândesc deja la următoarea partidă, cu Germania, care poate decide soarta calificării.

Celebrul stil de joc ”tiki-taka” al spaniolilor a dat roade în prima repriză. Ibericii au dominat autoritar jocul cu reprezentativa din Costa Rica, în care au fost înregistrate nu mai puțin de 537 de pase în prima parte a jocului, un record în istoria Cupei Mondiale, potrivit OptaJean.

Și meciul dintre Germania și Japonia (1-2) a intrat în istorie. S-au ”strâns” nu mai puțin de 422 de pase în prima parte a jocului.

537 - Most successful passes in the 1st half of a World Cup game (since 1966) :

????Spain v Costa Rica today - 537

????Germany v Japan today - 422

????Spain v Russia in 2018 - 395

Tiki-taka. #ESPCRC pic.twitter.com/QKbG4doCzE