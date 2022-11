Selecționerul Canadei, declarație virală despre următoarea adversară, Croația. Nu s-a putut abține, dar s-a autocenzurat

Canada a controlat meciul în cea mai mare parte, a ratat inclusiv un penalty și părea că merită să obțină cel puțin un punct contra Belgiei. La final, Herdman a explicat că este mândru de jucătorii săi, chiar dacă nu și-au îndeplinit obiectivul.

"Sunt mândru de prestația jucătorilor, însă trebuia să obținem cele trei puncte în acest prim meci. Am avut oportunități, însă le-am ratat. Misiunea era să fim pe primul loc după acest joc, am avut multe ocazii", a spus John Herdman.

Selecționerul Canadei a fost întrebat și ce le-a spus jucătorilor pe teren, imediat după meciul cu Belgia. Herdman a fost deosebit de sincer, însă s-a autocenzurat.

"Le-am zis că merită să fie aici, iar acum vom merge să 'F' Croația. Simplu!", a mai spus Herdman.

Canada manager John Herdman: “I just told them they belong here and we’re going to go and ‘F’ Croatia next. It’s as simple as that!”???? pic.twitter.com/MRuVTjrlzn