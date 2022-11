Nu s-a mai întâmplat de 44 de ani la un Mondial! Borna negativă atinsă de Canada după meciul cu Belgia

Canadienii au arătat mult curaj și au fost echipa mai periculoasă. Thibaut Courtois a avut câteva intervenții excelente, apărând și un penalty executat de Alphonso Davies, în minutul 11.

În total, Canada a expediat nu mai puțin de 21 de șuturi: 3 pe poartă, 11 nu au prins cadrul porții, iar 7 au fost blocate. De partea cealaltă, Belgia a avut doar 9 șuturi, dintre care 3 pe poartă.

Canada a devenit astfel prima echipă din ultimii 44 de ani, de la un Campionat Mondial, care expediază un număr atât de mare de șuturi și nu reușește să marcheze. Potrivit ESPN, ultima oară când s-a întâmplat acest lucru a fost la ediția din 1978.

