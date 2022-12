Probleme pentru naționala lui Gareth Southgate? „Trebuie să ne îmbunătățim neapărat acolo”. La ce s-a referit selecționerul Angliei

Englezii au marcat nouă goluri într-o grupă cu Țara Galilor, SUA și Iran, dar selecționerul Gareth Southgate a vorbit despre problema pe care o întâmpină colegii săi cu fazele fixe.

„Nu mai suntem cum eram. Nu am mai fost atât de eficienți din faze fixe precum am fi dorit. Trebuie neapărat să ne îmbunătățim acolo. Fazele fixe și chiar aruncările de la margine sunt detalii mici ale oricărei echipe din lume, dar care se îmbunătățesc tot timpul”, a spus Gareth Southgate, potrivit Sky Sports.

Totodată, selecționerul a vorbit și despre posibilitatea ca meciul să ajungă la loviturile de departajare, evidențiind că „leii” sunt pregătiți și la acest criteriu.

„Suntem pregătiți. Am avut un proces pe care l-am urmărit. Am câștigat două din trei la loviturile de departajare. Am văzut ce putem îmbunătăți și, bineînțeles, sunt multe altele la care trebuie să fim buni. Vrem să câștigăm meciul și să nu ajungem la prelungiri sau penalty-uri”, a adăugat Southgate.

Mondialul din Qatar

Olanda - SUA, Argentina - Australia, Japonia - Croația, Brazilia - Coreea de Sud, Anglia - Senegal, Franța - Polonia, Maroc - Spania și Portugalia - Elveția sunt meciurile de la CM 2022 din optimi.

Olanda, Anglia, Argentina, Franța, Japonia, Maroc, Brazilia și Portugalia sunt naționalele care au reușit să se califice în optimile de finală ale Mondialului de pe prima poziție.

Qatar este prima națională care găzduiește un Campionat Mondial și pierde toate meciurile din grupă. Qatarezii au strâns un golaveraj de -6, marcând un singur gol.