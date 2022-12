Surpriză! Starul de la West Ham care se pregătește să părăsească formația londoneză. Care ar fi motivul

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe Declan Rice pe Twitter, care a vorbit în cadrul unei conferințe de presă, evidențiind faptul că fotbalistul „ciocănarilor” ar putea părăsit trupa londoneză în 2023.

Declan Rice: “I see my friends who play in the Champions League, winning the big trophies. You only get one career and at the end of your career you want to look at what you've won”. ????????????????????????????

Expectation is for Rice to leave West Ham in 2023.@footballdaily ???? pic.twitter.com/RIh5Gmzo3i