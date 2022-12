Căpitanul selecționatei lui Louis van Gaal, Virgil van Dijk, de altfel unul dintre oamenii importanți de la Liverpool, a vorbit despre victoria împotriva Statelor Unite ale Americii, evidențiind faptul că, în ciuda victoriei, echipa sa ar fi putut evolua mult mai bine decât au făcut-o în meciul din optimi.

Olandezii rămân fără înfrângere după ce au învins selecționata lui Gregg Berhalter. Van Dijk și colegii săi au remizat cu Ecuador (1-1), în rest au câștigat în grupele Campionatului Mondial din Qatar cu Senegal (2-0) și cu Qatar (2-0).

Van Dijk, încrezător în selecționata lui Louis van Gaal: „Putem fi și mai buni de atât!” Ce a spus după Olanda - SUA

„Cred că puteam face și mai mult decât am arătat. Mă simt din ce în ce mai bine, dar noi putem fi și mai buni decât atât. Pentru că putem juca fotbal bun, am arătat-o în multe situații astăzi.

Cred că am înscris două goluri fantastice. Am primit unul, de fapt nici nu știu cum a intrat mingea în poartă. Am găsit după o cale să continuăm lupta și iată că asta spune totul despre echipă”, a spus Virgil van Dijk după meci pentru NOS, potrivit telegraaf.nl.

Olanda - SUA 3-1

Depay a deschis scorul în minutul 10, din pasa lui Dumfries, care a mai oferit un assist în minutul 45+1 lui Blind și a înscris în minutul 81, blocând tabela la 3-1 pentru selecționata lui Louis van Gaal. Pentru americani, Wright a fost singurul care l-a învins pe Noppert, în minutul 76.

După această victorie, Olanda s-a calificat în sferturile de finală, unde va da peste câștigătoarea din confruntarea Argentina - Australia, LIVE TEXT pe www.sport.ro sâmbătă seară, de la ora 21:00.