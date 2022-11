În Bruxelles trăiește o comunitate masivă de marocani, iar fanii trupei în care joacă starul Zyech au ales să celebreze victoria din fața selecționatei lui Roberto Martinez chiar în centrul capitalei Belgiei. Succesul i-a făcut pe unii să-și dea în petec. Au intervenit și forțele de ordine care au reușit în ceasul al 12-lea să-i potolească pe fanii turbulenți.

Elocvent pentru ce s-a întâmplat pe străzile din Bruxelles e materialul din publicația La Derniere Heure.

"Sute de oameni s-au adunat în centrul orașului Bruxelles pentru a sărbători victoria Marocului asupra Belgiei. Dar ceea ce trebuia să fie o sărbătoare a degenerat complet. Mașinile de pompieri ale poliției au intrat deja în acțiune", a scris La Derniere Heure

Some of the many young Morocco’ fans in Brussels are getting out of hand with “celebrations” getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles. pic.twitter.com/ueTG0tjj47

"Pe videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare, putem vedea mai mulți suporteri, inclusiv purtând steaguri marocane, atacând un vehicul lângă Place Anneessens, de-a lungul Bulevardului Lemonnier", a mai notat La Derniere Heure.

În celălalt meci al grupei, Croația a învins Canada, scor 4-1.

Scuterele de pe străzi au fost răsturnate, iar mai multe mașini au fost avariate.

Situation on Boulevard Lemonier right now… run en masse towards the police and then run away again. The scooters ???? that happened to be on the way will sadly have to written off @limebike Brussels Bruxelles #BELMAR pic.twitter.com/kWtADolyj8