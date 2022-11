"Nu ar trebui să le spun în afara vestiarului, e frustrant". Nemulțumiri în echipa Belgiei după eșecul usturător cu Maroc

"Leii din Atlas" au obţinut abia a treia lor victorie la Campionatul Mondial, prin golurile marcate de Abdelhamid Sabiri (mnutul 73) şi Zakaria Aboukhlal (minutul 90+2).

Marocul reuşea primul său succes la CM 1986, în Mexic, scor 3-1 cu Portugalia, iar următoarea victorie a venit în 1998, 3-0 contra Scoţiei.

Belgia, medaliată cu bronz în urmă cu patru ani, a debutat cu victorie norocoasă în Qatar, 1-0 cu Canada, dar acum riscă să rateze calificarea în fazele eliminatorii.

Cele două echipe s-au mai întâlnit până acum de trei ori, la CM 1994, când Belgia s-a impus cu 1-0, în 1999, când "diavolii roşii" au câştigat cu 4-0 un meci amical la Liege, şi în 2008, când Marocul s-a impus cu 4-1 la Bruxelles, într-un meci amical, în care au jucat şi Axel Witsel (debut) şi Jan Vertonghen.

Declarații incendiare ale lui Jan Vertonghen după înfrângerea cu Maroc

"Am jucat bine, dar am primit două goluri identice. La primul am crezut că e offside... Sunt atât de multe lucruri care îmi trec prin minte chiar acum, lucruri pe care nu ar trebui să le spun în afara vestiarului.

Nu cred că ne-am creat ocazii de gol. Poate că am atacat atât de greoi pentru că suntem prea bătrâni. Avem jucători de calitate, dar și Maroc are, iar ei au jucat mai bine astăzi. Este frustrant", a declarat Jan Vertonghen la finalul partidei, la zona mixtă.