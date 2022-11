În acest sens, „pumele” au diminuat șansele de a fi eliminate de la Mondial, având în vedere că au pierdut prima partidă din Qatar cu Arabia Saudită, scor 1-2.

Lionel Messi și Enzo Fernandez au adus victoria pentru selecționata Argentinei, în urma a două goluri fantastice, greu de apărat până și pentru Ochoa.

Managerul general FCSB, Mihai Stoica, a vorbit despre naționala lui Lionel Scaloni și a evidențiat faptul că sud-americanii au o echipă foarte mică de înălțime.

„Ideea e că mă uitam la distribuția Argentinei. Zici că e echipă de juniori. Cel puțin ca medie de înălțime. Sunt foarte mici. Otamendi are peste 1.80 (n.r. are 1,83 m), dar joacă pereche cu unul de 1.75 (n.r. Lisandro Martinez).

Nu au un Tchouameni la 1.90 (n.r. Aurelien Tchouameni, închizătorul lui Real Madrid - 1,88 m) sau Fabinho (închizătorul lui Liverpool - 1,88 m)”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Cine e Enzo Fernandez, autorul unui gol fantastic în Argentina - Mexic

După stângul necruțător al lui Lionel Messi, a urmat dreptul devastator al lui Enzo Fernandez. Tânărul l-a învins pe Ochoa, pe care l-a lăsat mască, și și-a trecut în cont prima reușită pentru naționala Argentinei.

Starul lui Paris Saint-Germain l-a servit excelent pe Fernandez, care a făcut câteva fente și a ochi direct colțul lung. Cu un Ochoa poziționat atipic, argentinianul a reușit o lovitură de excepție pentru naționala sa.

Enzo Fernandez și-a făcut junioratul la River Plate și a mai trecut pe la Defensa în 2020, sub formă de împrumut. În iulie 2022, Benfica l-a achiziționat pentru 12 milioane de la argentinieni, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 15 milioane. Acum, Fernandez valorează nu mai puțin de 35 milioane de euro, iar cota sa ar putea exploda după această reușită.

La Benfica, sud-americanul a bifat 24 de apariții, a reușit să se impună pe tabela de marcaj de trei ori și să paseze decisiv în cinci situații, în aproximativ 2.000 de minute pentru portughezi.

La națională, Enzo Fernandez a evoluat 31 de minute în eșecul cu Arabia Saudită de la Campionatul Mondial din Qatar (2022), fiind, de altfel, și primul meci oficial. În rest, argentinianul a participat doar în jocuri de pregătire pentru naționala condusă de Lionel Scaloni (3-0 vs Honduras, 3-0 vs Jamaica și 5-0 vs Emiratele Arabe Unite).