După stângul necruțător al lui Lionel Messi, a urmat dreptul devastator al lui Enzo Fernandez. Tânărul l-a învins pe Ochoa, pe care l-a lăsat mască, și și-a trecut în cont prima reușită pentru naționala Argentinei.

Starul lui Paris Saint-Germain l-a servit excelent pe Fernandez, care a făcut câteva fente și a ochi direct colțul lung. Cu un Ochoa poziționat atipic, argentinianul a reușit o lovitură de excepție pentru naționala sa.

When you score your first #FIFAWorldCup goal at 21 years old ???? pic.twitter.com/u0bdtxrpoo