„Messi e cel mai bun jucător din lume” Scaloni, mesaj clar după Argentina - Mexic 2-0

Argentina a făcut un joc excelent în partea a doua a meciului cu Mexic. „Pumele” au înscris de două ori prin Lionel Messi și Enzo Fernandez, care s-a aflat, de altfel, la prima reușită pentru selecționata sud-americană.

După victorie, Lionel Scaloni a evidențiat că prin golul imposibil de apărat înscris de Lionel Messi, a fost transmis un nou mesaj care explică faptul că e cel mai bun jucător din lume.

„Știam că meciul va fi foarte dificil. Prima repriză nu a fost bună, dar am făcut ceva ajustări și am jucat mai bine. Am găsit jucători în mijloc, am câștigat dueluri. Și după știți ce s-a întâmplat.

Numărul 10 (n.r. Lionel Messi) a înscris, asta fiind ce face el cel mai bine. Am stat în fața unei reprize secunde mult mai bune, am fost mai agresivi. Am evoluat.

Faptul că Messi e cel mai bun jucător din lume e un mesaj pe care toți l-au primit de-a lungul anilor. Messi se bucură de Campionatul Mondial, iar fanii se bucură să-l vadă jucând”, a spus selecționerul Lionel Scaloni, potrivit L'equipe.

Golul fantastic al starului argentinian în meciul cu Mexic

Di Maria l-a căutat pe Lionel Messi cu privirea și i-a pasat în centru, iar starul lui Paris Saint-Germain și-a făcut mingea pe piciorul stâng și a trimis o lovitură devastatoare spre poarta lui Ochoa.

Goalkeeperul mexican nu a avut nicio șansă la stângul necruțător al lui Lionel Messi și s-a întins degeaba. Argentina a înscris fantastic și au deblocat tabela abia în minutul 64.

După reușită, argentinienii s-au bucurat ca niște copii, având în vedere că au pierdut prima confruntare cu Arabia Saudită (1-2), iar șansele să se califice mai departe în optimile Campionatului Mondial se diminuaseră.

Lotul Argentinei la CM 2022

Selecționer - Lionel Scaloni

Portari - Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Fundași - Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Acuna (FC Sevilla), Nicolas Tagliafico (Ol. Lyon), German Pezzella (Real Betis), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United)

Mijlocași - Angel Di Maria (Juventus), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Guido Rodriguez (Real Betis), Nicolas Gonzalez (Fiorentina) - înlocuit cu Angel Correa (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (FC Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Enzo Fernandez (Benfica)

Atacanți - Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter Milan), Paulo Dybala (AS Roma), Joaquin Correa (Inter Milan) - înlocuit cu Thiago Almada (Atlanta United), Julian Alvarez (Manchester City)