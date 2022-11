Mesajul lui Achraf Hakimi pentru Luis Enrique după ce Sergio Ramos nu a prins lotul pentru Mondialul din Qatar

Surpriza imensă este reprezentată de absența lui Sergio Ramos, care nu a fost convocat de Luis Enrique pentru acest turneu final.

Decizia selecționerului Spaniei i-a șocat pe fanii spanioli, care au avut mai multe reacții pe rețelele de socializare într-un timp foarte scurt. Majoritatea se așteptau ca ”veteranul” de 36 de ani să facă parte din lotul Spaniei pentru acest turneu final, având în vedere că a fost unul dintre titularii celor de la PSG în prima parte a sezonului.

Coleg și prieten cu fundașul iberic, starul de la PSG a postat pe contul de Twitter un mesaj sugestiv, lăsând de înțeles că Luis Enrique a făcut o greșeală când a ales să nu-l cheme și pe Sergio Ramos

"Sergio Ramos este cel mai bun fundaș din lume", a scris Hakimi pe contul de Twitter.

Sergio Ramos Best defend in the world ????????