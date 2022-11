Surpriza imensă este reprezentată de absența lui Sergio Ramos, care nu a fost convocat de Luis Enrique pentru acest turneu final.

Decizia selecționerului Spaniei i-a șocat pe fanii spanioli, care au avut mai multe reacții pe rețelele de socializare într-un timp foarte scurt. Majoritatea se așteptau ca ”veteranul” de 36 de ani să facă parte din lotul Spaniei pentru acest turneu final, având în vedere că a fost unul dintre titularii celor de la PSG în prima parte a sezonului.

Sergio Ramos are nu mai puțin de 180 de selecții pentru naționala Spaniei, pentur care a marcat de 23 de ori și alături de care a cucerit Cupa Mondială din 2010. În plus, fundașul are în CV și două Campionate Europene, câștigate în 2008 și 2012.

Barcleona, șapte jucători pentru Spania

Barcelona are cei mai mulți reprezentanți în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială, șapte! Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres și Ansu Fati vor juca pentru selecționata lui Luis Enrique la turneul ifnal din Qatar.

De la Real Madrid au fost convocați doar doi jucători, Dani Carvajal și Marco Asensio.

Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială din Qatar:

Portari: Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Fundași: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), Jose Gaya (Valencia)

Mijlocași: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (Valencia), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), Koke (Atletico Madrid)

Atacanți: Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barcelona)

Cupa Mondială din Qatar debutează pe 20 noiembrie

Campionatul Mondial din Qatar, primul din istorie care se va disputa iarna, va lua startul pe 20 noiembrie. Faza grupelor ar urma să se încheie pe 2 decembrie, iar pe 3 decembrie vor începe primele meciuri din fazele eliminatorii (optimile de finală).

Sferturile de finală se vor disputa pe 9, respectiv 10 decembrie. Semifinalele au fost programate pe 13 și 14 decembrie, iar marea finală pe 18 decembrie.