Lupu nu driblează! Cum a răspuns la întrebarea: "Maradona sau Messi?" 

Argentina a câștigat Cupa Mondială după 3-3 (4-2 d.l.d.) cu Franța.

Dănuț Lupu a făcut parte din lotul României la Coppa del Mondo și a jucat împotriva lui Diego Maradona, în meciul din Grupa B, la Napoli, în care tricolorii au remizat cu Argentina, scor 1-1, după un gol marcat de Gabi Balint.

Confruntarea împotriva formației lui Maradona l-a scos la rampă și pe Iosif Rotariu, care i-a făcut marcaj om la om, excelent, starului sud-american.

Dănuț Lupu își amintește de acel meci și face o comparație între Maradona și Lionel Messi, căpitanul actualei campioane mondiale. Argentina a învins Franța, în finala de la CM din Qatar, scor 3-3 (4-2 d.l.d.), iar Messi a fost desemnat fotbalistul turneului.

Lupu, considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din anii '80-'90, evidențiază aspecte importante despre fostul star de la Napoli.

”M-am lovit și eu de Maradona, am jucat în meciul ăla din 1990. Rotariu i-a făcut un marcaj foarte bun, dar am niște poze cu Maradona și noi eram vreo 5 lângă el. Când m-am lovit de el parcă m-am izbit de colțul blocului și eu nu am fost un jucător firav. N-am văzut în viața mea, pe cât era de pitic avea niște picioare…

Mult mai tehnic ca Messi. Cine are ocazia să vadă golurile pe care le-a dat Maradona, și alea din Italia, spui că nu se poate așa ceva. Dă-mi și mie un gol al lui Messi cum dădea Maradona. Messi e un jucător foarte bun, dar la Barcelona i-a avut lângă el pe Xavi și Iniesta. Păi cu ăștia doi jucai și tu. Uite, la PSG, nu e Messi care era la Barcelona.

La națională nu a făcut ce a făcut Maradona. E un jucător extraordinar, dar Maradona e de 3-4 ori mai mare ca Messi. Maradona era mai plinuț ca Messi, dar când pleca de pe loc era rachetă. Avea o forță în picioare extraordinară”, a declarat Lupu, conform Fanatik.

Argentina - Franța 3-3 (4-2 d.l.d.)

Argentina a început fantastic finala Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi a deschis scorul din penalty (minutul 23), iar Di Maria a majorat diferența (minutul 36). Sud-americanii au controlat excepțional partida, până în minutul 80.

Francezii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar Kylian Mbappe a redus din diferență. Un singur minut mai târziu, starul lui Paris Saint-Germain a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri.

Lionel Messi a readus-o pe Argentina pe culmile victoriei în minutul 108, dar același Kylian Mbappe a restabilit egalitatea și a ajutat „Cocoșul galic” să ajungă la loteria penalty-urilor.

Sud-americanii s-au impus catastrofal. 4-2 s-a terminat, după ce Martinez a parat lovitura lui Kingsley Coman, iar Tchouameni a trimis mult pe lângă poartă.

Argentina a devenit, astfel, campioana mondială la turneul final, ediția 2022, din Qatar!

