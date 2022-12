Dominik Livakovic a ajuns la patru penalty-uri apărate la acest turneu final, după evoluția din sfertul cu Brazilia, în care i-a parat o execuție lui Rodrygo.

Livakovic, MVP în Croația - Brazilia

Cotat la 8,5 milioane de euro, goalkeeper-ul lui Dinamo Zagreb avusese trei intervenții la loviturile de departajare din optimi cu Japonia, iar în confruntarea cu Brazilia a impresionat și în timpul celor 120 de minute, dar și la penalty-uri.

În vârstă de 27 de ani, Livakovic a fost numit 'MVP-ul" partidei de FIFA după cel de-al 38-lea meci în naționala lui Zlatko Dalic, antrenorul care a dedicat victoria poporului croat.

"Dominik Livakovic a fost pe modul super-erou", au scris francezii de la L'Equipe, în timp ce spaniolii de la Marca au subliniat că "Livakovic a dat o nouă reprezentație în meciul cu Brazilia după cea din partida cu Japonia".

"Dominik Livakovic e eroul Croației!", au notat și cei de la GOAL.

În cinci meciuri jucate în Qatar, Croaţia are doar o victorie în 90 de minute, 4-1 cu Canada, remizând cu Maroc şi Belgia, înainte de a trece de Japonia la loviturile de departajare (considerat meci egal).

BUILD DOMINIK LIVAKOVIC A STATUE IN CROATIA ???????? No keeper has made more saves than him at the World Cup ???? pic.twitter.com/INzKxq00cd — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022

Croaţia a câştigat toate meciurile care au avut lovituri de departajare la Cupa Mondială, învingând Danemarca (optimi), Rusia (sferturi) în 2018, Japonia (optimi) şi Brazilia (sferturi) în 2022, condusă de inepuizabilul Luka Modric (37 ani).

11 intervenții a avut Livakovic în meciul cu Brazilia



Croația va juca în semifinale cu învingătoarea meciului Argentina - Olanda

Croatia goalkeeper Dominik Livaković made 11 saves against Brazil as well as the crucial penalty stop. A national hero ???????????? pic.twitter.com/2XIaTvUpA6 — Eurosport (@eurosport) December 9, 2022