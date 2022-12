Zlatko Dalic a dedicat victoria poporului croat. Ca și în optimi, Croația l-a avut într-o zi excelentă pe goalkeeperul în vârstă de 27 de ani Livakovic, portarul lui Dinamo Zagreb.

"Acesta este victoria pentru poporul croat. După un meci extraordinar, eliminăm marea favorită. Aceasta este Croaţia: mândrie, curaj, încredere şi patriotism.

Croaţia este cea mai bună când vine vorba de ea. Când contează, Croaţia reuşeşte întotdeauna. Nimeni nu ar trebui să ne subestimeze. Nu s-a terminat, continuăm. Putem realiza lucruri mari”, a declarat Dalic.

Născut în Livno, Zlatko Dalic are 56 de ani. A preluat naționala Croației în 2017 și mai are contract cu prima reprezentativă până în 2024.

Croaţia a învins, vineri, reprezentativa Braziliei, scor 1-1 (4-2), la loviturile de departajare şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar.

Vicecampioana mondială en-titre va evolua în semifinale cu învingătoarea din meciul dintre Argentina şi Olanda.

