După faptă și răsplată! Dominik Livakovic, eroul Croației, îi poate lua locul unui portar legendar după CM 2022

Livakovic strălucește la Cupa Mondială, acolo unde a apărat nu mai puțin de patru penalty-uri în duelurile cu Japonia și Brazilia, în care Croația a triumfat la loviturile de departajare. Evoluțiile sale l-au adus în atenția unui club de top, Bayern Munchen, care caută un înlocuitor pentru veteranul Manuel Neuer, accidentat.

Totuși, L'Equipe scrie că prioritate lui Bayern este acum Alexander Nubel (26 de ani), goalkeeper-ul pe care îl are sub contract, dar care este împrumutat la AS Monaco din vara anului trecut și până în iunie 2023.

Având în vedere că AS Monaco nu este obligată prin contract să îl trimită înapoi mai rapid pe Nubel, iar goalkeeper-ul chiar a transmis că nu se vede revenind la formația bavareză, Bayern Munchen l-a trecut și pe Dominik Livakovic pe lista de transferuri, mai scrie sursa citată.

Dinamo Zagreb, clubul la care apără Livakovic încă din 2016, ar fi dispus să îl lase pe goalkeeper să plece încă din această iarnă. Cotat la 8,5 milione de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, portarul i-ar lua locul lui Manuel Neuer la Bayern Munchen, cel puțin până la finalul stagiunii.

Dominik Livakovic a ajuns la patru penalty-uri apărate la acest turneu final, după evoluția din sfertul cu Brazilia, în care i-a parat o execuție lui Rodrygo.

Cotat la 8,5 milioane de euro, goalkeeper-ul lui Dinamo Zagreb avusese trei intervenții la loviturile de departajare din optimi cu Japonia, iar în confruntarea cu Brazilia a impresionat și în timpul celor 120 de minute, dar și la penalty-uri.

"Acesta este victoria pentru poporul croat. După un meci extraordinar, eliminăm marea favorită. Aceasta este Croaţia: mândrie, curaj, încredere şi patriotism. Croaţia este cea mai bună când vine vorba de ea. Când contează, Croaţia reuşeşte întotdeauna. Nimeni nu ar trebui să ne subestimeze. Nu s-a terminat, continuăm. Putem realiza lucruri mari”, a declarat selecționerul Zlatko Dalic, la finalul partidei.

