Leo Messi s-a antrenat din nou separat, înainte de Argentina - Mexic! Care este starea decarului sud-american

Starul argentinian s-a antrenat separat față de restul grupului joi, cu două zile îniante de meciul cu Mexic, la care a fost delegat și Istvan Kovacs.

Messi s-a antrenat din nou separat! Presa internațională a făcut anunțul

Potrivit Marca, Messi a lucrat pentru a se recupera după meciul cu Arabia Saudită, pierdut cu 1-2, în care a acuzat mai multe probleme fizice încă de la încălzire. Chiar și așa, nu se pune problema ca starul lui PSG să nu fie în lot și să nu evolueze în meciul cu Mexic.

Este a doua oară când Messi se antrenează separat față de restul grupului de la venirea în Qatar. S-a mai întâmplat cu câteva zile înainte de meciul cu Arabia Saudită și a stârnit panică pe rețelele de socializare când a apărut cu glezna umflată la antrenamentul oficial. Sud-americanii au spus că nu a fost vorba despre o problemă fizică, ci doar despre o ”protecție” purtată de starul argentinian.

"Am făcut 5 minute slabe, în care am comis erori, iar ei au profitat. Am făcut multe prostii, ne-am panicat și am apelat la centrări multe, așa lucrurile s-au complicat pentru noi. Am văzut că deciziile de ofsaid au fost corecte. Nu am vizionat imaginile, dar dacă golurile au fost nevalidate înseamnă că așa trebuia. Nu există scuze.

Știam că Arabia Saudită e o echipă pe care dacă o lăsăm să joace o să ne pună probleme. Au evoluat bine, la limita regulamentului. Lucrurile se întâmplă cu un motiv. Acum, evident, aveam o singură variantă la meciurile următoare, victorie și victorie", a spus Leo Messi după meciul cu Arabia Saudită, potrivit sursei citate.

GRUPA C: Argentina, Mexic, Polonia, Arabia Saudită

Marţi 22 noiembrie

Argentina - Arabia Saudită 1-2

Mexic - Polonia 0-0

Sâmbătă 26 noiembrie

Polonia - Arabia Saudită (Education City Stadium - Doha, 15:00)

Argentina - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00)

Miercuri 30 noiembrie

Polonia - Argentina (Stadium 974 - Doha, 21:00)

Arabia Saudită - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00)