Mai mulți fani și-au manifestat îngrijorarea pentru că Messi a apărut cu glezna umflată la antrenamentul oficial de luni.

Adevărul despre ”umflătura” de la glezna lui Leo Messi

Imaginile cu glezna sud-americanului s-au ”rostogolit” pe rețelele de socializare, dar se pare că nu ar fi vorba despre o accidentare, chiar dacă starul lui PSG s-a antrenat separat în urmă cu trei zile. Pe contul de Twitter, jurnalista Veronica Brunati, din Argentina, a scris că, de fapt, Messi a purtat o ”protecție” la glezna dreaptă, de unde și umflătura.

Sud-americanul s-a antrenat normal alături de colegii săi și nu există ”motive de îngrijorare” în legătură cu situația sa.

#Messi se entrenó con total normalidad hoy. No tiene ninguna lesión. Lleva protección en el tobillo y una hinchazón que en él,dicen desde Selección Argentina, que es normal. Nada de que preocuparse. pic.twitter.com/3S1ADozeJN — Veronica Brunati (@verobrunati) November 21, 2022

Va fi ultima Cupă Mondială pentru Leo Messi, care are 165 de selecții și 91 de goluri marcate pentru prima reprezentativă a țării sale. Cu naționala Argentinei, Messi a câștigat Copa America și ”Finalissima”, împotriva Italiei.

Leo Messi: ”Mă simt foarte bine fizic”

"Mă simt foarte bine fizic. Va fi ultima mea Cupă Mondială, sper să închei în cel mai bun mod cu putință. Mă bucură faptul că atât de multă lume speră că Argentina va câștiga.

Am sosit cu bine aici, mă simt bine atât pe plan personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. S-a spus că m-am antrenat diferit sau că am fost menajat, ca măsură de precauție, dar nu e nimic neobișnuit", a spus Messi, potrivit Calciomercato.

Argentina face parte din Grupa C la Cupa Mondială, alături de Polonia, Mexic și Arabia Saudită.