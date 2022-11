Leo Messi, cel mai tânăr și cel mai bătrân! Performanța reușită de superstarul Argentinei în meciul cu Mexic 

Naționala Argentinei a câștigat primul său meci la Campionatul Mondial din Qatar, însă încă 'tremură' pentru calificare, meciul cu Polonia fiind decisiv. Leo Messi a deschis scorul, în minutul 64, cu un șut din afara careului, iar Fernandez a dublat avantajul, în minutul 87, după o pasă decisivă a fotbalistului de la Paris Saint-Germain.

Astfel, argentinienii au trei puncte în Grupa C, acolo unde Polonia e lider cu 4 puncte, meciul direct dintre cele două fiind decisiv pentru naționala lui Leo Messi. Superstarul argentinian a reușit și o bornă impresionantă în urma celor două goluri înscrise de naționala albiceleste.

Conform paginii Opta, specializată în statistici, în urma golului marcat și assist-ului oferit lui Fernandez, Leo Messi a devenit cel mai în vârstă fotbalist care marchează și pasează decisiv în același meci de la Campionatul Mondial, la 35 de ani și 155 de zile.

Tot Leo Messi este și cel mai tânăr fotbalist din competiție care a avut o astfel de realizare, la 18 ani și 357 de zile împotriva Serbiei, la Campionatul Mondial din 2006.

1 - Lionel Messi is now both the youngest (18y 357d vs Serbia in 2006) and the oldest (35y 155d vs Mexico today) player to both score and assist in a single World Cup game since the start of the 1966 tournament. Longevity. pic.twitter.com/e6Ak6fmI8l