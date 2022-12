Golurile reprezentativei franceze au fost înscrise de Olivier Giroud, în minutul 44, şi de Kylian Mbappe, în minutele 74 şi 90+1.

Reușita Poloniei a fost a lui Robert Lewandowski dintr-o lovitură de pedeapsă executată de două ori. Polonezul a tras slab prima oară şi Lloris a apărat, dar portarul francez nu a avut un picior pe linia porţii şi, la reluare, starul de la FC Barcelona a înscris.

Franţa s-a calificat în sferturile de finală, unde va juca împotriva câștigătoarei dintre Anglia și Senegal.

În vârstă de 23 de ani, starul francez a ajuns la nouă reușite la Campionatul Mondial, depășindu-l pe Pele care avea șapte goluri marcate la turneele finale înainte să împlinească 24 de ani.

Brazilianul a marcat cele opt goluri la trei ediții ale Campionatului Mondial, în timp ce Kylian Mbappe a bifat acest record la doar două ediții, patru în 2018 și cinci până acum, în 2022.

