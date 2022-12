"Samuraii albaştri" s-au deplasat la biroul premierului nipon, cu care au împărtăşit impresii despre participarea la Mondial, după ce au aterizat cu o zi înainte pe aeroportul din Narita, unde au fost întâmpinaţi de sute de suporteri japonezi.

Kishida le-a mulţumit fotbaliştilor pentru "emoţia" pe care au transmis-o poporului japonez şi i-a descris drept "o echipă grozavă", cerându-le "să continue", în ciuda eşecului suferit luni în faţa Croaţiei, la loviturile de departajare

"Nu am putut să facem asta pentru foarte puţin. Cel mai important lucru este să continuăm să lucrăm astfel pentru a obţine rezultate mai bune în viitor", a spus Maya Yoshida, care a a fost "surprins" de primirea care le-a fost rezervată la întoarcerea în Japonia. Peste 600 de persoane au mers la aeroport pentru a întâmpina naţionala japoneză.

"Vom continua să lucrăm cu mândrie, deşi nu ne-am putut atinge obiectivul de a ajunge în faza următoare şi sperăm că oamenii vor putea continua să se bucure alături de echipă", afirmat la rândul selecţionerul Japoniei, Hajime Moriyasu.

This was the reception at Tokyo Airport for the Japan squad after their fantastic campaign at the World Cup. ????????❤️ pic.twitter.com/OnIV8MmeIt