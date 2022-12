Golul decisiv al meciului a fost marcat de Ao Tanaka, în minutul 51, după o fază controversată. Inițial, arbitrul a anulat reușita, considerând că mingea pasată de Kaoru Mitoma către marcator apucase să părăsească integral suprafața de joc.

Totuși, după intervenția VAR, arbitrul a revenit asupra deciziei și a validat golul. Validarea golului marcat de Japonia a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori postând imagini din diverse cadre în care pare că mingea a depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc.

La câteva ore după terminarea partidei au apărut mai multe imagini de la faza controversată a golului validat pentru Japonia, una dintre acestea fiind în rezoluție 4K.

Potrivit acestei fotografii se poate observa că marginea mingii este pe linia terenului, iar decizia arbitrului a fost corectă.

Dale Johnson, jurnalist ESPN, a explicat care este regula într-o situație de acest gen: "dacă marginea mingii este peste linie, atunci faza este validă".

pic.twitter.com/NC8Xp6pLLg