Golul decisiv al meciului a fost marcat de Ao Tanaka, în minutul 51, după o fază controversată. Inițial, arbitrul a anulat reușita, considerând că mingea pasată de Kaoru Mitoma către marcator apucase să părăsească integral suprafața de joc.

Totuși, după intervenția VAR, arbitrul a revenit asupra deciziei și a validat golul. Validarea golului marcat de Japonia a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori postând imagini din diverse cadre în care pare că mingea a depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc.

Verdictul lui Adrian Porumboiu despre golul controversat

"Nici cu lupa nu ne puteam da seama. Din reluări, am spus că este afară. Am văzut o imagine în care se vede că mingea ar fi depășit linia, se vede. Ce am văzut din derularea jocului, am zis că este în afara terenului, că a depășit linia porții. Dar tehnologiile astea sunt cele care nu mint, trebuie să acceptam asta.

Până la urmă, dacă suntem corecți, tehnologiile astea fac ca acele greșeli umane sau intenționate să dispară. Trebuie să respectăm tehnologia, nu are niciun interes subiectiv, să spun așa. Sunt reguli care trebuie respectate. Ne ajută în multe situații și multe erau intenționate, să știți", a declarat Adrian Porumboiu, la PRO ARENA.