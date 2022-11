FIFA i-a somat pe belgieni să-și schimbe echipamentul, cu o zi înainte de debutul la Mondial!

Acest aşa numit tricou de "deplasare", în mare parte alb, dar cu imprimeuri care prezintă culorile curcubeului şi cuvântul "Love" pe guler, nu poate fi purtat, prin urmare de elevii selecţionerului Roberto Martinez.

Potrivit RBFA, această menţiune "Love" ar reprezenta o problemă pentru FIFA. Prin urmare, va fi suficient să fie eliminată această inscripţie pentru ca tricoul să fie validat de organismul internaţional.

Acest tricou "este inspirat de faimosul foc de artificii de la Tomorrowland (un festival de muzică - n.red.) şi reprezintă valorile comune de diversitate, egalitate şi incluziune", precizase RBFA cu ocazia prezentării tricoului, în luna septembrie.

Belgienii, care îşi încep campania la CM 2022 miercuri, împotriva Canadei, vor îmbrăca echipamentul principal, tradiţional roşu, la cele trei meciuri din faza grupelor.

