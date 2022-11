Potrivit OptaJean, media de vârstă a primului ”11” aliniat de Roberto Martinez în meciul cu Canada este de 30 de ani și 181 de zile.

Echipa Belgiei este cea mai ”bătrână” de la Cupa Mondială din Qatar, iar media de vârstă este cea mai mare din istoria ultimilor 24 de ani a naționalei Belgiei.

Thibaut Courtois - 30 de ani

Leander Dendoncker - 27 de ani

Jan Vertonghen - 35 de ani

Toby Alderweireld - 33 de ani

Yannick Carrasco - 29 de ani

Axel Witsel - 33 de ani

Kevin De Bruyne - 31 de ani

Timothy Castagne - 26 de ani

Eden Hazard - 31 de ani

Micky Batshuayi - 29 de ani

Youri Tielemens - 25 de ani

30 - Le XI de la Belgique affiche une moyenne d’âge de 30 ans et de 181 jours face au Canada, soit le 11 de départ le plus âgé lors d’un match de Coupe du Monde 2022 et le plus âgé pour les Diables Rouges depuis le 20 juin 1998 contre le Mexique (31a 301j). Expérience. #BELCAN pic.twitter.com/FTrgKhoQEk