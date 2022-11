În minutul 13, după o fază prelungită de atac, Canada a solicitat o lovitură de la 11 metri, după ce Jan Vertonghen l-a faultat în careu pe Tajon Buchanan. Centralul Janny Sikazwe, din Zambia, nu a acordat penalty, ci ofsaid.

Totuși, reluările arată că jucătorul Canadei a primit pasa de la un adversar, Eden Hazard, astfel că fanionul nu ar fi trebuit ridicat.

Canada should have been awarded another penalty. Hazard passed the ball backwards but the linesman gave offside. pic.twitter.com/c0CMHkZAlS