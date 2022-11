Arabia Saudită a reuşit una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiei, punând capăt unei serii a sud-americanilor de 36 de meciuri consecutive fără înfrângere. Argentina mai avea nevoie de un meci fără eşec pentru a egala recordul deţinut de Italia (37).

Selecţionata "Albiceleste" a deschis scorul prin Lionel Messi (minutul 10 - penalty), dar "şoimii verzi" au dat lovitura în debutul reprizei secunde, când au punctat prin Saleh Alshehri (minutul 48) şi Salem Aldawsari (minutul 53), la interval de doar câteva minute.

La finalul partidei, în vestiarul naționalei Arabiei Saudite s-a dat startul unei mici petreceri pentru a sărbători succesul istoric obținut în Qatar. Jucătorii și membrii staffului tehnic s-au suit pe mese și s-au bucurat pentru victoria cu Argentina, fără a încălca tradițiile religioase, cu apă.

Look at these scenes in the Saudia Arabia dressing room! ????

These celebrations might go on for an hour or two... ???? pic.twitter.com/Gi6l4R8hta