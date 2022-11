Arabia Saudită a reuşit una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiei, punând capăt unei serii a sud-americanilor de 36 de meciuri consecutive fără înfrângere. Argentina mai avea nevoie de un meci fără eşec pentru a egala recordul deţinut de Italia (37).

Selecţionata ''Albiceleste'' a deschis scorul prin Lionel Messi (minutul 10 - penalty), dar ''şoimii verzi'' au dat lovitura în debutul reprizei secunde, când au punctat prin Saleh Alshehri (minutul 48) şi Salem Aldawsari (minutul 53), la interval de doar câteva minute.

O fază dramatică s-a petrecut în minutul 90+5, când portarul Alowais a ieşit să prindă o minge înaltă şi l-a lovit involuntar cu genunchiul în figură pe coechipierul său Alshahrani, care a fost evacuat pe targă cu nasul spart.

La ediția din 2018 a Campionatul Mondial, Argentina a părăsit turneul final din Rusia după optimile de finală (3-4 cu Franţa).

Presa din Arabia Saudită a anunțat că Regele Salman a decretat zi liberă pe 23 noiembrie pentru angajați și elevi, pentru a sărbători succesul obținut de naționala de fotbal în fața Argentinei.

#BREAKING: At the direction of King Salman, Wednesday is to be a celebratory holiday for all employees, students in #SaudiArabia after the national team won a #WorldCup2022 match against Argentina in #Qatar2022 @SaudiNT_EN https://t.co/5kg8WCNXnV pic.twitter.com/oLJfWjbMpp