Partida putea fi marcată de o tragedie în final, după o accidentare horror, care s-a petrecut în prelungiri. În al cincilea minut al prelungirilor, portarul Al Owais l-a izbit din săritură cu genunchiul în față pe coechipierul său, fundașul Al Shahrani, care a căzut inert pe gazon.

Presa arabă a scris că fundașul a fost diagnosticat cu fractură de maxilar. În plus, acesta are și câteva oase rupte la nivelul feței, astfel că va sta departe de gazon pentru o perioadă destul de lungă.

De pe patul de spital, Al Shahrani a transmis un mesaj emoționant către susținătorii săi și fanii Arabiei Saudite.

”Pacea să fie asupra voastră. Am vrut să vă asigur că sunt bine. Rugați-vă pentru mine! Felicitări fanilor saudiți pentru victorie. O meritați! Dumnezeu îmi va ușura situația zilele următoare. Vă mulțumesc”, a transmis Al-Shahrani.

Watch: #Saudi footballer Yasser al-Shahrani assures fans he is recovering well after sustaining a painful injury during the Kingdom’s match against #Argentina at the #WorldCup.https://t.co/gUMX3Uwneb pic.twitter.com/l5N59FEV1y