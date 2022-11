După ce a apărut informația cum că starul sud-american s-a antrenat separat de echipă, pe internet au circulat fotografii cu Messi de la antrenamentul oficial de luni, ultimul înainte de debutul la Mondialul din Qatar.

FOTO Cum arată glezna lui Messi, cu o zi înainte de debutul la Cupa Mondială

Mai mulți fani și-au manifestat îngrijorarea pentru că Messi a apărut cu glezna umflată la antrenament. Momentan, nu se cunosc detalii legate de situația exactă a sud-americanului.

Recent, Messi a asigurat că se simte foarte bine și este gata pentru turneul final din Qatar. Va fi ultima Cupă Mondială din cariera argentinianului.

Lionel Messi se entrenó con normalidad, pero con el tobillo de esta manera, a un día del debut contra Arabia Saudita en #Qatar2022. ???? #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/d33BRA9wFM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2022

"Mă simt foarte bine fizic. Va fi ultima mea Cupă Mondială, sper să închei în cel mai bun mod cu putință. Mă bucură faptul că atât de multă lume speră că Argentina va câștiga.

Am sosit cu bine aici, mă simt bine atât pe plan personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. S-a spus că m-am antrenat diferit sau că am fost menajat, ca măsură de precauție, dar nu e nimic neobișnuit", a spus Messi, potrivit Calciomercato.

Argentina face parte din Grupa C la Cupa Mondială, alături de Polonia, Mexic și Arabia Saudită.