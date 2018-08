VIDEO | Rooney, plin de sange dupa primul sau in MLS! A avut nevoie de cinci copci

Wayne Rooney a reusit primul sau gol in campionatul nord-american.

Fostul atacant al lui Manchester United a deschis scorul pentru DC United in minutul 33. Oaspetii de la Colorado Rapids au egalat in minutul 82 prin Acosta, in echipa lui Rooney a castigat partida in minutele de prelungiri dupa un autogol.

Wayne Rooney opens his MLS account! #DCvCOL https://t.co/XuKvh1sVea — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2018

Tot in prelungiri a avut de suferit si Wayne Rooney. Englezul s-a ales cu nasul spart dupa un duel cu un adversar. A avut nevoie de cinci copci dupa meci.