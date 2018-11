"Vrei sa joci cu 12 jucatori?!" Un fost jucator de la Barca si PSG s-a facut antrenor si vrea sa REVOLUTIONEZE fotbalul: "Vreau sa joc in sistemul 2-7-2!"

Antrenat de nume uriase in cariera de jucator, vrea acum sa-si puna amprenta asupra fotbalului.

Thiago Motta, fost jucator la echipe importante precum Barcelona, Atletico, Inter sau PSG, si-a incheiat cariera de fotbalist in luna iunie. Nu a stat insa deloc departe de gazon: el a preluat echipa Under 19 a celor de la PSG, ultimul club din cariera lui.

Iar Motta este hotarat sa revolutioneze fotbalul! Intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, Motta a dezvaluit cum planuieste sa-si puna amprenta asupra fotbalului: "Ideea mea de joc este una ofensiva, o echipa <<scurta>> care controleaza jocul, cu pressing avansat si multa mobilitate cu mingea si fara ea. Vreau ca jucatorul cu mingea sa aiba mereu 3-4 solutii si 2 colegi in apropiere.



Dificultatea in fotbal este, adesea, sa faci lucrurile simple dar totul se bazeaza pe control. Nu imi plac numerele legate de zona de teren pentru ca poti sa vezi o echipa foarte ofensiva care joaca in 5-3-2 si una defensiva in 4-3-3, depinde de calitatea jucatorilor.



Numarand de la dreapta la stanga, poate fi sistemul 2-7-2?" a spus Motta in interviu. Intrebat daca asta ar insemna sa foloseasca 12 jucatori, Motta a explicat: "Nu, portarul face sa existe 7 jucatori la mijlocul terenului. Pentru mine atacantul este primul fundas iar portarul este primul atacant, cel care porneste atacurile cu piciorul, iar atacantul cel care porneste pressingul pentru recuperarea mingii" a mai spus Motta.